台股連日崩跌，融資追繳及斷頭壓力急遽升高，為避免強制賣股進一步加重跌勢，證交所和櫃買中心昨緊急邀集十家大型券商研商救市措施，將融資擔保維持率由百分之一三○調降至百分之一二○，仍待金管會確認後上路。分析師表示，此舉可望替融資戶爭取喘息空間，降低連鎖斷頭引發的非理性殺盤。

券商公會理事長陳俊宏昨說，台股近期已出現超跌現象，市場存在不少非理性賣盤，券商大多願配合主管機關的穩市措施；尤其站在券商立場，更希望避免不必要的賣盤與殺盤，減輕市場恐慌情緒。

根據證交所「台股儀表板」統計，截至廿日，全市場擔保維持率降至百分之一五一點七八，融資追繳戶數達六四六二戶，追繳金額六十四點六四億元。另有民間業者估算上市股票融資維持率已降至百分之一二二之譜，反映市場槓桿部位承受龐大壓力。

券商主管舉例，假設投資人以每股一百元買進一張股票，總價十萬元，其中自備四萬元，向券商融資六成、也就是六萬元，初始維持率百分之一六六點七。當股價跌至七十八元，股票市值剩七點八萬元，維持率便降至百分之一三○，過去券商將會發出追繳通知；門檻調降至百分之一二○上路後，股價須進一步下跌，才會觸及追繳，讓投資人能有多一些喘息時間。

不過，調降維持率也意味著券商將承擔較高風險。券商主管表示，假設券商借出一百萬元，若維持率觸及百分之一二○，也就是擔保股票價值為一二○萬元時才發追繳通知，投資人接著還有兩個營業日可以補繳，若未補足且不符合暫緩處分條件，券商到第三個營業日才能強制賣股（俗稱斷頭）。

問題是，這段期間股價可能繼續下跌。若該擔保股票連續兩天跌停，價值將剩九十七點二萬元，已低於券商借出的本金。調降門檻，等於券商必須犧牲部分擔保品安全緩衝，換取減少融資追繳與連鎖斷頭賣壓的空間。