櫃買中心長期以「扶植中小微創新企業、壯大資本市場根基」為目標，為響應國家發展委員會推動「AI新十大建設」政策，積極參與台灣AI生態系的建構，應邀出席11月20日至23日由台南市電腦商業同業公會主辦、台南市政府經濟發展局合辦「2026台南資訊月—共創AI新時代」活動，於現場介紹創櫃板及資本市場相關輔導資源並與新創團隊交流。

對準備迎向成長的新創企業而言，如何掌握產品成本、建立內部控制制度，以及向潛在投資人說明營運成果，都是從創新研發走向市場的重要課題。「創櫃板」的特點和優勢，包括提供新創企業由會計師協助免費的會計及內控制度輔導、取得股票代號提升知名度及參加專業課程暨獲得業務媒合機會等益處，得以提升企業具備公司治理概念，逐步接軌資本市場。

櫃買中心代表除於本次「2026共創AI新時代科技論壇」進行專題分享外，也在展覽交流專區提供現場諮詢，協助國內新創及中小微企業依自身發展階段需求，了解加入創櫃板的申請條件、輔導流程及應備資料。