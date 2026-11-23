台股連日崩跌，違約交割案件接連爆出，受到波及的不只有投資人，第一線券商營業員也繃緊神經。消息人士表示，不少證券業內要求，若遇到客戶違約交割，可能要求營業員分擔損失，或先行暫扣業績獎金，等到客戶清償欠款後才歸還，等同「客戶不還錢，營業員也領不到獎金」。

根據證交所及櫃買中心公告，十一月十八日上市櫃共有九檔股票違約交割金額達揭露標準，合計約四點二七億元；十九日又有三檔共上億元。廿日金居再傳出兩千萬元違約交割，今年截至廿日，上市櫃累計四十六筆違約交割紀錄，揭露金額超過百億元。

券商主管指出，台股採取T+二交割制度，投資人若未如期繳交股款，券商必須依規定代辦交割，並處理違約部位。但這位主管坦言，處分股票後仍有損失，券商須向違約客戶追償，但如果客戶遲遲無法還款，部分券商可能依內部制度，要求負責的營業員承擔一定責任，「有聽過五五對分（公司營業員各半）的」。

不少證券從業人員曾在社群揭露相關制度。一名自稱營業員的網友表示，所屬券商對客戶違約金設有四成的獎金提留比例，曾有客戶違約金廿多萬元，導致自己的業績獎金被暫扣逾十萬元，必須逐月累積提留，直到客戶清償或符合返還條件，才能領回。