賴政府千算萬算，應該都沒算出來在選舉進入「最後一哩路」的階段，竟然竄出台股狂瀉這隻「黑天鵝」來攪局，投資人股市慘賠引發的不滿情緒，行政部門彷彿比賽似的接連出招力求穩市。政府理應救市，但如果本末倒置把救市搞成拚選舉，最終恐將得不償失，得付出更大代價。

台股上周慘跌七千多點，創下史上單周跌點紀錄，跌幅百分之十七點五也是卅五年來之最。行政院長卓榮泰上周五、六連兩天召集財經首長開會研商救市方案，金管會周六宣布第三波限空措施、國安基金也喊話表示已經進場，證交所昨天又找券商討論後續的救市措施，卓揆也將在今天下午找產業界開會以穩定市場信心。

說穿了，距離投票只剩五天，選前台股若持續崩跌，尤其選後內閣改組傳言甚囂塵上，若選舉結果不如執政黨預期，沒有財經首長願意因背負護盤不力的罵名承擔戰犯責任。這波股災主要受到美股科技股重挫、國際資金撤離等因素衝擊，但選前的股市崩跌卻不能沒有動作，這恐怕也是行政部門周末總動員、政策接連出籠的重要背景。

問題是，市場的發展不會按照台灣的選舉時間表走。政府出手救市沒有錯，但政策究竟為了解決市場問題，還是急著向市場展現護盤決心？

金管會接連祭出限空令，可以抑制放空賣壓，卻擋不住外資賣出現股；國安基金進場買股，對於已是全球市值第七大的台股來說，恐怕也是杯水車薪；調降融資維持率，可以減輕追繳與斷頭壓力，卻無法阻止基本面以外的恐慌賣盤。

上周政府已經接連出招，台股卻仍持續重挫。這恰恰說明，護盤政策不是愈多愈好，更不代表宣布一項措施，市場就必須以反彈回應。

歷史其實早有教訓。兩千年首次政黨輪替前夕，國安基金第一次進場護盤，但最終留下五百億元虧損紀錄，成為歷次已結束護盤任務中唯一一次虧損。當時同樣面臨強烈的政治壓力，但政府只急著穩定市場，最終證明無法扭轉行情。

尤其令人擔憂的是，當政策被選舉時程推著走，容易陷入今天止不住跌、明天再加一道措施的循環。一旦市場認為政府必須守住特定點位，政策失效反而可能加深信心危機，讓護盤變成一場不斷消耗政策工具的比賽。

選舉在一周後就會結束，但股市風險不會在選後自動消失。救市如果只想搶在選前看到效果，恐怕才是政策最大的風險。