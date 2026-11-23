繼國安基金進場與限空令升級後，臺灣證券交易所與櫃買中心於昨（22）日上午緊急邀集國內十家大型券商開會，主管機關官員亦出席研商對策，會中研擬將整戶融資擔保維持率由現行130%，調降至120%，並取得初步共識，仍待金管會確認後上路。

一旦融資擔保維持率調降至120%，將是1998年亞洲金融風暴以來，時隔28年，再度動用此項救市工具，可降低融資戶因持股暴跌，面臨追繳甚至斷頭壓力，緩解市場賣壓，是近期台股大幅回檔之下，另一項救市策略。

與會券商普遍表達願意配合政策、共體時艱，但也呼籲主管機關須借鏡韓國經驗、完善新舊制追繳令銜接配套，並盼政府基金能實質擴大買盤力道。

昨日會議由臺灣證券交易所總經理李愛玲主持，櫃買中心總經理陳麗卿亦出席，邀集市占率合計超過八成的十大券商高層董總與會。

與會券商指出，調降融資維持率雖意味券商必須承擔更高的授信與違約風險，金控旗下證券子公司也需仰賴母公司資本奧援，但考量台股短線已出現非理性超跌，為避免連鎖斷頭加重系統性殺盤，大型券商多願配合政策穩市。

不過，券商主管在會中點出，借鏡韓國近期放寬維持率，卻因缺乏統一配套而引發市場混亂的經驗，台灣若要實施，必須把過渡期細節納入考量。

現行制度下，投資人維持率若低於130%，券商會先發出通知並給予兩天時間補繳；未來門檻降至120%，雖能讓投資人爭取更多籌錢時間、減少券商催促壓力，但關鍵在於「新舊制銜接」。

尤其在政策正式實施前，已有部分帳戶維持率跌破130%並收到追繳令，這批部位在維持率降至120%後該如何認定與處理，必須有明確規範，避免引發客訴與爭議。