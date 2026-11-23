美股20日暴跌、台指期夜盤同步重挫，市場普遍對今（23）日台股開盤走勢保守，指數不排除下探34,000點。面對系統性修正壓力，國安基金已進場護盤，金管會亦祭出全面禁止平盤以下放空等救市措施。六大投顧董總最新研判，投資人應緊盯「四止跌、五反彈」關鍵原則，掌握下一波多空翻轉契機。

展望後市，富邦、永豐、兆豐、台新、華南、統一等六大投顧董總定調「四個止跌要件」作為觀察盤勢築底的首要指標。

第一，國際股市必須止穩，投資人每日開盤前需密切追蹤費城半導體指數、台積電（2330）ADR、風暴核心輝達的股價表現，以及早盤領先開出的日、韓股市動向，作為信心修復的風向球。

第二，政策護盤力道需持續發酵，目前除國安基金宣布進場穩定軍心外，金管會繼調降借券賣出上限至1%後，於周末火速祭出全面禁止平盤以下放空等五大穩市措施，並加班研議放寬融資維持率，釋出明確作多訊號。

第三，盤面高價股與人氣指標股必須停止無量跌停、股價回穩，方能阻斷連鎖停損賣壓。

第四，資金面上，隨著MSCI上調台股權重，預期12月起將引進約3,000億元外資被動式買盤回流，為台股提供中線資金活水。

在確認止跌後，法人進一步指出「五個反彈關鍵」，以確認多頭轉強訊號。

首先在技術防線上，指數歷經夜盤重挫後，需力守二年線及今年3月平台整理區（約31,500點至33,000點）不破。

其次，外資在台指期淨空單水位宜降至9萬口以下，代表外資認同波段初步低點已現。第三，新台幣匯率必須止貶回穩，以確認資金停止外流，同時外資現貨需轉為連續性大買，化解市場對其動向的疑慮。

籌碼面與量價表態則是反彈能否延續的最後兩道關鍵。第四點在籌碼清洗上，融資餘額上周五單日大減491億元創歷史新高，波段減幅達33.38%，已超越大盤跌幅28.47%，且不含ETF的融資維持率跌破130%，浮現末跌段特徵；後續若融資持續下降並搭配法人買超，將吸引中長線買盤進駐。

第五，技術量價方面，單日成交量需放大至逾1兆元，並伴隨漲幅逾千點的實體紅K棒（忌留長上影線），方能確立報復性跌深反彈格局正式成形。