禁空令，真能擋住股災？金管會23日起全面禁止平盤下放空，回顧1998、2008及2015年三次強力禁空經驗，僅2015年較快反轉，關鍵在於當時市場利空是否趨緩。

禁空令有輕重之分。2020年疫情、2022年俄烏戰爭時，金管會僅採有條件禁平盤下空；1998、2008及2015年則祭出「平盤下全禁放空」，其中2008年更升級至平盤上下均不得放空。

1998年亞洲金融風暴，政府祭禁空令，台股雖短線反彈，後續仍震盪走低，直到1999年2月才逐漸回穩。主因亞洲金融動盪未平息，資金與信心持續承壓。

2008年金融海嘯更慘烈。金管會9月先禁平盤下放空，10月再全面禁空，卻仍擋不住全球金融機構去槓桿，台股其後跌至3,955點才落底。

當時雷曼兄弟倒閉引爆全球信用危機，金融機構急於籌措現金、縮減部位。即使全面禁止放空，也無法阻止持股者賣股，直到金融市場逐漸穩定，股市才具備反轉條件。

2015年陸股股災則不同。金管會8月24日祭出平盤下全禁空，台股隔日反彈，隨國安基金進場、國際市場恐慌一度緩和，9月21日解除禁令前，指數已自低點回升逾一成。

三次經驗顯示，禁空雖能減輕短線空方賣壓，卻未必扭轉跌勢。

金融圈指出，這次台股要真正止穩，須待AI長期訂單與投資計畫趨於明朗、資金壓力緩和，以及停損、去槓桿賣壓逐漸消退。

畢竟，金管會能限制投資人如何放空，卻無法改變投資人為何賣股。