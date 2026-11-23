台股上周五（20日）各類股全面走跌，大盤開低走低，一度重挫2,688點，最低觸及35,738點，櫃買指數跳空開低後，盤中大跌逾7.8%。終場集中市場指數下跌2,393點，收在36,033點，全周重跌近17.5%，創1990年來最大單周跌幅，且隨美股持續下跌，短線操作宜謹慎。

統一投顧協理陳晏平表示，Anthropic掛牌仍難消弭市場對其獲利能力、龐大資本支出及融資風險之疑慮，疊加AMD執行長賣股等利空，拖累市場人氣；回歸台股，受外資提款與電子股融資斷頭賣壓，大盤再度失守年線。雖短線負乖離率大，且近期融資大減，市場浮額大幅清洗後隨時醞釀反彈，但在上周五美股再次大跌，加上均線形成蓋頭反壓，且AI科技股受美國政策不確定性影響，仍具有一定風險，建議靜待止穩訊號。

台新投顧協理范婉瑜指出，即使輝達公布財報亮眼，但激勵台股電子股有限，相關供應鏈回跌，近期消息面都不利於整體投資氛圍，預計指數要連續大漲不易。

目前升息的預期升溫，加上美國擴大管制AI晶片出口，AI概念股仍是重災區，預計指數維持整理型態，短線操作首重防禦性的類股，相對抗跌的食品、製鞋、營建、自行車與成衣，高股息殖利率的個股可留意。

第一金投顧協理黃奕銓表示，目前操作策略維持低槓桿、提高現金比重，優先選擇大型權值股及各產業龍頭。國安基金歷史護盤核心標的包括台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）及台塑（1301），具備市值規模與流動性優勢，可作為反彈觀察標的。