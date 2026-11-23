聯準會釋出可能再升息的訊號，輝達財報公布後股價仍走弱，顯示市場對AI資本支出的回收速度仍有疑慮。台股本身也處於籌碼調整期，外資調節與融資減碼同時出現，短線容易放大波動。隨著股價修正，部分獲利預估維持穩定的公司，本益比已較先前回落，可擇優分批布局。

聯準會18日公布的會議紀錄顯示，10月會議以10比2維持利率在3.75%至4.00%，幾乎所有與會者認為，依當前通膨與就業展望，未來數月可能仍須升息。美國10月消費者物價指數月增0.4%，核心指數連續三個月月增0.3%，使12月8至9日會議的升息幅度成為焦點。聯準會亦關注AI相關債務與租賃承諾，若專案回收低於預期，基金贖回及減倉可能擴大股債波動。

產業方面，輝達17日公布最新一季資料中心營收達1,076億美元、年增110%，新一代Vera Rubin系統已開始出貨。輝達對新雲端專案的投資與融資審查趨嚴，對仰賴外部籌資的新興算力業者影響較大。這類業者往往要先投入資金採購設備，再靠出租算力回收成本，籌資時間拉長，擴建及設備採購也可能跟著遞延。具備穩定現金流的大型雲端業者，較有能力延續既定建置計畫。

另一項進展是Anthropic於18日宣布IPO定價每股83美元，按公司發行新股計算，扣除費用前可募得約794億美元，為模型研發與算力擴充增添資金。Anthropic與亞馬遜的合作涵蓋最高5GW新增算力，與Google、博通合作的新一代TPU算力也預計自2027年起上線。Anthropic採用輝達GPU、亞馬遜Trainium及Google TPU等多種晶片，讓台灣供應鏈的成長機會從輝達GPU平台延伸至雲端業者自研晶片。

選股可聚焦客製化晶片（ASIC）、高速交換器、光通訊、先進封測與液冷散熱。雲端業者以自研晶片降低AI推論成本，帶動ASIC設計需求，晶片整合與測試項目增加，也提高先進封測的服務價值。

算力叢集擴大，推升高速交換器與光模組的傳輸需求，北美客戶拓展採購來源也為台灣光通訊廠商創造轉單機會。新一代機櫃功率提高，液冷板與冷卻分配設備的用量隨之增加，帶動散熱廠單櫃供貨價值。傳產可留意年底旅運對航空的挹注，以及運價變化對航運營收的帶動。

操作上，融資加速去化之際，宜先降槓桿、保留現金，靜待底部買點。可觀察三個訊號。第一，融資持續減少，指數回測前低時守穩，顯示低檔已有買盤承接。第二，觀察外資是否持續回補台指期空單，以11月19日外資台指期淨空單99,219口為基準，觀察是否連續縮減。第三，外資現貨由賣轉為連續買超，買盤也從權值股擴散至更多個股。待築底訊號陸續浮現，可先以現股布局獲利展望穩健、評價已回落的個股。待股價回測守穩、法人買盤延續，再分批加碼。

（作者是玉山投顧總經理）