台股仍在落底階段，不過國安基金進場護盤，政府再祭出限空令擴大措施，加上融資持續大減，可留意本周指數能否出現回穩訊號。觀察八大公股行庫買超股，電子、傳產、金融各具亮點，相關如台積電（2330）、中鋼、臺企銀等個股，也會是反彈時的主力部隊。

篩選八大公股行庫近五日買超個股，包括中鋼、台積電、台玻、仁寶、臺企銀、中信金、南亞、華新、台達電、鴻海、友達、旺宏、台塑、富喬、聯發科，以及台中銀。電子股占大半數，產業來看，以半導體、電子零組件為主。傳產有五檔，以台塑四寶為主。金融股則有三檔，其中兩家是銀行為主。

從籌碼面來看，八大公股行庫最青睞的是中鋼，近五日買超3萬張，其次是台積電、台玻，均獲得逾2萬張買超，仁寶獲得1.8萬張買超。臺企銀、中信金、南亞也都獲得8,000張以上買超。

股價來看，以中鋼近五日下跌7.0%最抗跌，其次臺企銀、台中銀跌幅也不到10%，相對抗跌。觀察市值，八大公股行庫為了穩盤，多半買超權值股，因此市值前十大的台積電、聯發科、鴻海、台達電、南亞、中信金均入列，市值都逾1.3兆元，除了富喬市值不到千億元，其他個股市值都逾千億元。

綜合統一投顧董事長黎方國和台新投顧策略長黃文清的看法，近期融資餘額一路退場，短線清洗浮額，形成多殺多，個股紛紛重挫。即便外資20日賣超僅95億元，但是自營商賣超340億元，加上ETF出現贖回賣壓，且ETF資金有助跌效果，也讓加權指數持續探底。目前還在去槓桿階段，預期整理時間會比較長，因此在國安基金進場安定市場任務下，除了權值股，參考八大公股行庫買超的個股，可能是相對安全的標的。

黎方國指出，國安基金進場，重點是穩定股市、護盤，因此會買進大型權值股，拉抬指數。過去的飆股如散熱、CPO等族群，因為不占權值，也不大會成為救股市的標的。

不過，現階段他認為最好還是避開AI相關電子股，以傳產龍頭、金融股為主較安全。實在沒有把握的話，其實建議投資人多看少做，待台股確定落底反彈以後再進場也不遲。