盤勢分析

台股11月急跌，跌勢延續10月以來的評價與籌碼調整，市場持續檢視AI資本支出能否轉化為獲利以及大型雲端業者自由現金流量轉負的擔憂，美國期中選舉結果則是壓垮信心的最後一根稻草。市場擔心民主黨掌握美國國會優勢席次後，將對AI監管、資料中心能源與環評審查轉趨嚴格，恐延緩美國雲端業者建置節奏，科技股評價隨之重估。

不過，美國新國會明年1月才就任，立法從提案到落地需要時間，資料中心電力與用地審查也多屬地方權責，更重要的是，AI算力早已被視為美國對外競爭的戰略資源，對已經簽約、已經動工的資料中心專案，影響相對有限。

11月中旬，全球AI晶片龍頭輝達創辦人黃仁勳辭職，再度衝擊全球投資市場，台股亦難以倖免。然而，此次事件對台股市場而言，是評價面的修正，而非訂單減少或消失。

投資建議

台股在一個月內修正近兩成，部分漲多族群評價已回到較合理區間；在企業獲利預估沒有轉弱的前提下，這比較像評價重置，而不是空頭的開始。

真正需要留意的紅燈是大型雲端業者下修資本支出指引，或AI供應鏈月營收年增率連續三個月明顯放緩。近一個多月的兩波衝擊，一次來自政治結果引發的AI監管疑慮，一次來自人事更替引發的治理折價，性質都屬於評價衝擊。

操作上，加權指數經歷修正兩成之後，與其猜測指數低點，不如回到紀律：以企業獲利成長預估作為主要依據，在這項指標未轉弱之前，分批布局AI核心基礎建設；同時降低對單一平台、單一客戶依賴度過高的公司，提高平台中立供應鏈的比重。