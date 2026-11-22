台股跌跌不休，上周大跌7,641點、跌幅達17.5%，收在36,033點。凱基投顧指出，技術面失守年線後續跌，即便短期具備跌深反彈條件，但解鈴還須繫鈴人。外資賣壓何時減緩，可能才是台股擺脫持續破底的關鍵。

凱基投顧表示，台股出現恐慌性殺盤，短線與 20 日均線負乖離高達 16%，具備跌深反彈條件，但近期盤中每每試圖反彈，都會遭遇沈重賣壓，顯然籌碼面來自外資或融資的潛在賣壓仍然看不到盡頭。

凱基投顧表示，另外，櫃買市場成交金額急縮，代表流動性問題仍待解決。「外資賣權值股、指數下跌、融資減碼、中小型股再殺低」的負向循環必須終結，台股才有機會展開跌深反彈，近期要持續觀察外資賣壓何時減緩。

凱基投顧指出，觀察台股盤面結構，各類股都下跌，電子股成為殺盤重心。重要權值電子與跌深的 AI 概念股沒有止跌回穩前，盤勢恐將持續存在破底風險，操作上勿貿然搶短。近期相對抗跌的金融、貨櫃、航空僅能區間因應。