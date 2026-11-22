台股上周大跌7,641點、跌幅達17.5%，收在36,033點，創下史上最大單周跌點與1990年以來最大單周跌幅。永豐投顧指出，雖然融資極致減肥，籌碼逐漸沉澱，但限空令不利流動性，建議暫時觀望等待，本周區間看32,000-38,000點。

金管會持續祭出限空措施，最新措施為全面禁止平盤以下放空。永豐投顧指出，以往金管會祭出有條件限空令後，台股空方力道受到抑制，有助市場提早尋求短期平衡點，但本次措施短期不利市場流動性，建議觀望。

永豐投顧指出，台股加權指數近期重跌，融資維持率再度壓縮，過去投資人都在觀望，結果融資限在承受極大壓力。此次下跌涉及AI 產業資本支出與CSP 擴張策略調整，不同於過去單純因高槓桿操作所造成的修正，不宜貿然搶反彈。

此外，永豐投顧表示，可觀察黃仁勳出席國會聽證。美國國會已經邀請黃仁勳在12/1 出席國會聽證，聽證結果仍具高度不確定性。如果聽證結果局限於個人私德，或許對輝達影響有限；若是牽涉到晶片出口是否合規，則牽涉範圍廣泛。

總之，永豐投顧指出，本周首先要看12月1日黃仁勳國會聽證結果，其次美國對於晶片出口似有更嚴格傾向。另外，AI 企業融資風險升高，需要市場平復情緒，因此建議先觀望。