台股上周信心崩潰，金管會祭出兩波限空令，不過，總計一周加權指數大跌7641.83點，跌幅達到17.5%，以36033點作收。成交量由於市場恐慌而缺少買盤，五日均量僅9607億，並未因為殺盤取量。法人表示，周末行政院又祭出相關限空政策，但因此可能造成流動性更差，建議投資人暫時觀望。

美國期中選舉後餘波盪漾，焦點又迅速轉到輝達前執行長黃仁勳，由於黃仁勳過去對於AI建設多所支持，對於客戶的融資與投資相當積極，這促使AI建設能迅速積極。但是新執行長作風丕變，市場擔心AI擴張的勢頭降溫，都造成AI原有預估的邏輯變動。台灣廠商原本積極擴廠的趨勢也要重新評估，加上市場投資人的槓桿，短期間風險集中，股市反應激烈。

永豐投顧表示，以往金管會祭出有條件限空令後，台股空方力道受到抑制，有助市場提早尋求短期平衡點，但本次措施短期不利市場流動性，建議觀望。此外，台股加權指數近期重跌，融資維持率再度壓縮，過去投資人都在觀望，結果融資限在承受極大壓力。此次下跌涉及AI產業資本支出與CSP擴張策略調整，與過去單純因高槓桿操作所造成的修正有所不同，不宜貿然搶反彈。

另外，永豐投顧分析，美國國會已經邀請黃仁勳在12月1日出席國會聽證，聽證結果仍具高度不確定性，如果聽證結果侷限於個人私德，或許對輝達影響有限；若是牽涉到晶片出口是否合規，則牽涉範圍廣泛。

綜合以上，首先要看黃仁勳國會聽證結果，其次美國對於晶片出口似有更嚴格傾向。另外AI企業融資風險升高，需要市場平復情緒，故建議先觀望。指數區間看32000點至38000點。