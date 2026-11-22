聽新聞
0:00 / 0:00
獨／證交所找券商開會獲三共識 券商籲擴大國安基金規模
證交所今日邀集十家大型券商開會，除了達成融資擔保維持率從130%降到120%的共識，另外還有兩大共識，一是券商的自營部現在水位都很低，所以會進場加碼，二是國安基金現在的規模只有5000億元，規模太小不足以發揮護市的功能。
與會券商表示，願意配合政府的救市措施，但國安基金的規模太小在整個救市計畫會是問題，現在只有5000億元，對照現在台股的市值規模已經118兆元，每日的平均成交量約兆元規模，外資賣超今年最大的單日賣超金額已經超過3000億元，甚至已經超過國安基金護盤時向銀行融資的2000億規模上限，規模應該擴大規模。
至於融資擔保維持率從130%降到120%，券商認為依照現在台股超跌的情況來講，目前的這個降低的幅度是債券券商風險可以承擔的範圍，也可以讓股民紓緩融資擔保追繳的壓力，但真正要有買盤強力的進場，券商認為國安基金的規模還是應該要擴大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。