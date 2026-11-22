AI正快速改變金融產業樣貌，也重新形塑投資人與證券服務的互動方式。國泰證券持續深化AI應用，繼推出「庫存管家」及「AI台股投資日報」，領先證券業界運用AI技術打造個人化推播訊息後，推出全新服務「動態首頁」，依據客戶投資情況，透過生成式AI即時整合持股動態、帳務及市場資訊，呈現個人化內容，投資人開啟「國泰證券App」，即可於首頁一站掌握重要投資動態，減少切換頁面與搜尋資訊的時間。

國泰證券「動態首頁」聚焦投資人關注的帳務管理與市場資訊，依據客戶持股及交易情況，呈現庫存損益、股息入帳及交割扣款等重要提醒，無須額外設定或等待推播通知，即可於首頁查看相關資訊。同時整合市場焦點、新聞摘要、個股動態及產業研究報告，協助投資人迅速掌握市場脈動，從被動查詢轉為主動服務，由資訊堆疊轉為個人化洞察，透過AI應用把投資變簡單。

以投資人日常使用情境為例，完成股票交易後，每日開啟國泰證券App即可查看交割款項提醒，掌握資金交割資訊；持有股票配發股息時，也能於首頁查看股息入帳紀錄，無須逐一切換功能頁面。此外，投資人可隨時查看庫存損益，並瀏覽市場焦點與持股相關動態，從交易帳務、資產追蹤到市場資訊查詢，減少繁複操作，讓投資管理更便利。

國泰證券今（2026）年1月推出「庫存管家」，結合AI分析用戶持股標的，透過App推播個人化資訊，協助投資人掌握市場關鍵波動；4月再推出「AI台股投資日報」，於盤後透過電子郵件提供市場資訊解析。隨此次新推出「動態首頁」上線，國泰證券進一步整合個人化資訊，涵蓋盤前、盤中及盤後服務，打造無斷點投資體驗。

國泰證券表示，透過持續優化數位服務，逐步推動App從交易工具，發展為整合帳務管理與市場資訊的智慧投資服務入口。未來將在兼顧資訊安全、個資保護及AI治理的前提下，持續深化AI與大數據應用，聚焦投資人實際使用需求，減少資訊查找與操作時間，協助客戶更有效率地掌握資產狀況與市場變化，讓投資管理更簡單。