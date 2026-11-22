雖然近期受到不確定性因素影響，台股跟隨美股拉回，但從年初加權指數約三萬點的起漲點以來，可觀的漲幅仍推動資金流向股市，使主動式台股基金及ETF規模快速膨脹。據投信投顧公會截至10月底，全市場33家基金公司的主動式台股基金及ETF規模，2026來暴增1.61兆元。統一投信今年來主動式台股基金及ETF規模大增超過4,000億元，稱霸主動式台股投資領域。

根據投信投顧公會統計至10月底，今年來主動式台股基金及ETF規模成長至2.58兆元。規模增加最多的五大投信間出現分化，單一投信規模增額跨度從911至4,327億元；其中，統一投信今年來規模增加4327億元，為全市場規模成長貢獻26.84%。統一投信主動式台股基金及ETF總規模已達到6,044億元，為市占率最高的基金公司。

分析統一投信旗下基金，呈現主動式台股基金及ETF雙成長，以主動式台股ETF規模增加最多。今年來主動統一台股增長（00981A）在淨值攀升及資金流入帶動下，規模成長2,149億元，增幅達到427%。上半年募集的主動統一升級50（00403A）規模也超過千億元。主動式台股基金今年來規模增加933億元，增幅也有77%。統一投信三大台股旗艦基金：統一奔騰、統一黑馬、統一大滿貫基金，今年來規模皆成長百億元以上。

統一投信投研團隊表示，美國選舉後對AI投資的限制擔憂，以及輝達執行長請辭等利空，引發市場恐慌；同時，國安基金進場與金管會穩市措施提供下檔支撐。經過此輪修正，整體市場前瞻本益比已從21～25倍高檔，回落至14～17倍的合理偏低水準，長期投資價值具吸引力。雖然輝達人事變動強化市場對新品周期延後、硬體規格演進減速疑慮。但根據供應鏈訪查，目前廠商在手訂單狀況依然良好，需求未見鬆動，明（2027）年上半年包括Rubin、Google TPU、AWS水冷機櫃等新專案將放量，仍將為相關類股營收帶來正面貢獻。

投資策略方面，統一投信投研團隊表示，布局將轉向與北美四大雲端服務商、SpaceX及ASIC專案關聯更深且營收占比較高的供應鏈，並趁市場因政治性因素下跌時，增加在全球供應鏈中具有無可取代地位的族群，例如，半導體及相關先進製程、CoWoS封裝及設備等。這些領域即使面臨訂單修正，衝擊也相對可控。整體而言，首選2028年訂單能見度高、量價下修風險較低標的。