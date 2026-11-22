11月以來台股跌幅已逾一成，期間出現史上最大盤中跌點。投資人關注行情同時，交易後的資金安排同樣不容輕忽。為協助投資人在市場快速變化中及早因應，永豐金證券以客戶需求為核心，創新導入「交割款不足自動外撥通知」服務，將客戶關懷從下單延伸至交割環節。

台股現行採T+2交割制度，投資人買進股票後，原則上須於成交日後第二個營業日上午10時前備妥交割款項，若未能如期完成，恐面臨違約交割風險。永豐金證券提醒，成交並不代表交易流程已經結束，投資人應留意交割帳戶餘額與款項入帳時間，提前確認資金是否足額，避免因一時疏忽影響自身權益。

永豐金證券推出「交割款不足自動外撥通知」，採T+1、T+2分階段機制，針對交割帳戶餘額不足的客戶主動來電提醒。T+1於成交次一營業日下午4時40分起，通知數位客戶；T+2則擴大至全體符合條件的客戶，於交割日上午8時30分至9時進行通知。若電話未接通，系統將每隔5分鐘重撥，每階段含首次撥打最多3次，提高客戶接獲提醒的機會，讓投資人在交割期限前保有充裕的時間調度資金。

永豐金證券內部統計，2026年9月單月T+1交割提醒通知達1.8萬戶，T+2全客群通知達1.2萬戶。相較於App推播或簡訊可能遭到忽略，主動外撥能在關鍵時點直接觸及客戶，補足既有通知管道的不足。永豐金證券期望透過數位科技優化服務流程，讓交易後的資金提醒更即時、更貼近投資人需求。

為協助投資人養成良好的交割習慣，永豐金證券整理「交割前自我檢查」四步驟：

一、算清應付金額：買進股票的應付款項為成交金額加計手續費，成交當日即可透過App或對帳單確認。 二、確認帳戶餘額：檢查交割帳戶可用餘額是否足額，若同時有多筆買進，應合併計算。 三、預留入帳時間：部分轉帳方式可能於次一營業日才入帳，建議提早安排，務必於交割日上午10時前完成入帳。 四、自行查證通知：接獲任何交割相關來電，請以官方App或客服專線自行確認，切勿依來電指示轉帳。

在提升服務便利性的同時，永豐金證券亦重視金融防詐與客戶資金安全。交割款不足提醒的來電顯示號碼為（02）8173-5200，通話內容僅限交割款不足提醒，不會要求客戶將款項轉入其他指定帳戶，也不會指示客戶操作網路銀行、ATM或進行轉帳。