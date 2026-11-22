據了解，證交所今日上午邀集10家大型券商研商救市措施，目前已朝將融資擔保維持率由130%調降至120%的方向取得共識，全案須經金管會確認，可望於明天上路。

券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期已出現超跌現象，市場存在不少非理性賣盤，券商多願配合主管機關穩市措施，尤其站在券商立場，更希望避免不必要的賣盤與殺盤出現。調降維持率可緩解股價急跌引發的融資追繳壓力，讓投資人有更多時間籌措資金，避免連鎖斷頭加重跌勢。不過，降低追繳門檻也意味券商承擔更高授信風險，因此證交所邀集大型券商協商，希望業界共體時艱，協助市場度過難關。

另據了解，關於國安基金修正草案條例，府院高層將著手促立院盡快完成修法，擴大國安基金5000億元的規模已，以增加護盤銀彈。

國安基金委員會指出，114年11月底上市櫃公司市值達97兆元，為89年成立時市值9.2兆元的10.5倍；外資持股比率持續增加，占比高達46.85%，較89年底之8.44%，增加38.41個百分點；此外，上市櫃股票日平均成交金額，113年為 4677億元，114年至11月止達4833億元，分別較89年日成交金額1137億元大幅增加3540億元及3696億元。

至於外資動向，國安基金委員會也分析，以外資賣超前2大為例，113年9月4日賣超1007.51億元創歷史新高，當日終場下跌999.46點，為史上第5大跌點，113年8月2日賣超944.31億元，當日下跌亦達1004.01點。而111年度外資淨賣超達1兆1415億元，當年度台股下跌4081.15點， 跌幅達22.4%，同年外資淨匯出135.64億美元，賣超及匯出同創歷史新高，這些都已遠超過國安基金借款額度2000億元。

國安基金委員會指出，114年11月底上市櫃公司市值達97兆元，為89年成立時市值9.2兆元的10.5倍；外資持股比率持續增加，占比高達46.85%，較89年底之8.44%，增加38.41個百分點；此外，上市櫃股票日平均成交金額，113年為 4677億元，114年至11月止達4833億元，分別較89年日成交金額1137億元大幅增加3540億元及3696億元。

如今台股市值、外資進出規模、日均成交量，已遠超過去年12月10日國安基金委員會報告中所陳述的情況。截至周五，台股市值來到118兆992億元，超過去年11月底的97兆元，日均成交量在去年11月底為4833億元，現在已經破兆，是89年日成交金額1137億元的10倍。再以外資進出情形來看，這一年來，外資賣超的情況，早已遠過去年12月國安基金委員會所陳述的水準，今年10月15日，外資以最大賣超金額3025.55億元刷新史上紀錄，已是國安基金去年所稱113年9月4日賣超1007.51億元最高紀錄的3倍之多。

市場人士指出，金管會以限制借券放空、價量管制兼行的限空令，固然重要，包括是否採取股市漲跌幅減半，由10%降至5%等也納入評估，但如何透過「買盤」來激勵市場信心才是重點。尤其這波資金撤出，包括外資、主力，還有很多先前在低價時買股，現在觀望情勢不對而獲利了結的投資者多以現股交易，以限制融券為主的限空令無法制約這一類賣方。國安基金在此時既然是撐盤要角，如何儘快完成修法，讓「買方」不會受限於「巧婦難為無米之炊」，應是當務之急。