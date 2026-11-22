人工智慧（AI）產業前景疑慮升溫，利空消息衝擊美股4大指數及AI概念股重挫，台指期夜盤與台積電期貨夜盤均下挫，金管會加碼限空，23日起實施平盤下全面禁放空等5項穩定股市措施。期貨法人指出，與台股AI族群高度連動的費城半導體指數重挫10.73%，台積電美國存託憑證（ADR）大跌9.48%，台股23日開盤恐再面臨沉重的系統性賣壓。

法人表示，金管會再出重手全面平盤下禁空令，觀察23日賣壓能否因全面禁空放緩，壓縮空方操作，靜待市場恐慌情緒消化及低檔承接量能，融資浮額清洗沉澱，確認下方防禦支撐點位與建立底部型態，觀察35000點是否有支撐力道。

台股近期劇烈震盪，金管會21日再出重手，宣布5項穩定股市措施，包括23日起全面禁止平盤以下放空，投資人融券及借券賣出上市櫃股票、台灣存託憑證，價格不得低於前一營業日收盤價；另將最低融券保證金成數由130%提高至150%，並暫停受理證券商申請發行認售權證上市櫃案件。

國安基金21日表示，已進場護盤，將視市場情況適時採取必要措施，呼籲投資人保持信心，理性看待台股。

經濟部21日指出，徵詢八大工商團體，目前股市波動對企業接單及營運尚未造成影響，半導體及電子業者對產業前景仍具信心；加上AI基礎建設長期趨勢不變，且台灣近期經濟成長、工業生產及出口等指標表現亮眼，顯示產業基本面穩健，2027年出口有望突破1兆美元。

台股20日加權指數崩跌2393.6點，創史上第3大收盤跌點，跌幅達6.23%，慘守36000點大關，收在36033.29點。

根據統計，台股上週重跌7641.83點，單週跌幅達17.5%，創史上單週最大跌點，20日上市公司總市值為新台幣118兆992億元，單週市值暴減達25兆元，減幅達17.45%。

根據統計，台股從10月6日歷史高點49968.92點至11月20日低點35738.68點，累計重挫14230.24點，跌幅達28.48%。

觀察融資餘額，台灣證券交易所統計，到20日上市融資餘額4352.27億元，較19日大減491.41億元。從10月6日台股歷史高點起算到11月20日，期間上市融資餘額減少2024.3億元，降幅31.7%，融資降幅已超越台股指數跌幅。