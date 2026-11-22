台股、美股接連遭空頭血洗，台股上周創下單周最大跌點，美股四大指數上周五全面收黑，市場恐慌情緒蔓延。金管會緊急加強限空措施，試圖穩定市場信心，但短期賣壓仍未消退，法人不排除本周下探三萬兩千點，區間預估約在三萬兩千點至三萬八千點。

安聯投信分析，此波台股急跌，主要受到美國科技股修正、人工智慧（ＡＩ）產業評價下調、外資調節及融資去槓桿等因素影響。ＡＩ產業需求雖仍具成長性，但市場投資邏輯已從題材驅動轉向獲利驗證，企業未來實際獲利能力將成為評價關鍵。

本周另一項焦點是十二月一日黃仁勳出席美國國會聽證會。永豐投顧指出，若議題牽涉晶片出口合規問題，影響恐擴及整個ＡＩ產業及台灣供應鏈，投資人先觀察聽證結果及美國晶片出口政策，不宜貿然搶反彈。