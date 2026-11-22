選前一周，政府防股市影響選情，一再端出搶救股市方案，但成效不樂觀。綜觀這一年全球股市走勢，Baird董事總經理莫頓森接受MarketWatch訪問時指出，二○二六上半年市場特徵是「非理性樂觀、投機、貪婪和自滿」；但十一月迄今，市場氛圍已轉變成「疑懼」與「恐慌」。

市場對人工智慧（ＡＩ）泡沫的顧慮在近日變本加厲，ＡＩ股賣壓也擴散至大盤。研究機構TS Lombard警告，這波走勢與二○○○年網路泡沫破裂前有不少相似之處，令人不安。

二○○○年時，那斯達克先大跌，再反彈百分之卅五，投資人轉買有獲利的大型科技股。但隨著體質較弱的科技業者籌資愈來愈難、信用利差擴大、獲利預估下修，連供貨給這些業者的獲利企業也受到拖累。

策略師柏金斯提醒，供應吃緊未必值得看多，接下來反而可能供過於求。如今，若連同Meta、Alphabet等業者計算，科技股占標普五百指數的權重已經超過百分之四十六，對大盤的影響更大。

不過，目前科技龍頭獲利強勁，股價也不像當年那般昂貴，超大規模資料中心業者尚未調降資本支出計畫。

柏金斯仍提醒，當年市場也是先修正、再反彈，最後才崩盤。

美國近日公告先進ＡＩ晶片銷陸新限制，打擊輝達、超微股價。禍不單行的是，聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）也考慮限制光學設備出口。

Raymond James分析師米爾斯說，一項限制晶片與晶片製造設備出口的提案，在國會也獲得愈來愈多議員支持，「對科技產業將是日益增強的一股逆風」。

米爾斯預料，嚴加限制科技出口的階段已展開，半導體和ＡＩ領域將面臨更多的政策變數與市場波動。

投資人原本希望Anthropic上市掀起熱潮，將重建投資人對ＡＩ股信心。但事與願違，即使這家ＡＩ公司首次公開發行（ＩＰＯ）成功，也沒能力挽狂瀾。

資本市場專家說：「投資人忐忑不安，唯恐擔心已久的ＡＩ泡沫爆破時刻正在眼前發生。」