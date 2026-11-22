選前一周台股重創，金管會為維持證券市場的秩序及穩定，將採行五大穩定措施，昨宣布最強禁空令，廿三日起全面禁止平盤以下放空。國安基金也信心喊話「已進場護盤」。

行政院長卓榮泰昨上午召集副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆、央行總裁楊金龍、財政部次長阮清華、證交所董事長林修銘召開專案會議，做出四點裁示，要求各部會注意資金流動和市場秩序，持續研議具體措施，協助穩定國內資本市場，支持產業穩健發展。

行政院發言人李慧芝指出，各部會在會議中說明，國內經濟基本面良好，台股並無長期結構性問題。產業界及外資對台灣產業及經濟前景看好，台股近期波動主要是受國際股市震盪影響。

近期台股持續呈現大幅波動，金管會表示，將採行五大穩定措施。包括廿三日起全面禁止平盤以下放空，融券最低保證金成數由百分之一三○提高至百分之一五○。平盤以下禁止放空是防止空頭追殺，但可能會對市場流動性造成影響。

此外，廿三日起暫停受理證券商發行認售權證上市櫃案，減少現貨市場避險賣壓，抑制空方槓桿力道。

穩定措施之中，也包含兩項鼓勵措施，一是鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，可納入一一五年ＥＳＧ（環境保護、社會責任、公司治理）評鑑指標得分；其次，鼓勵金融機構等出借人暫停對外出借股票，已出借部分視契約提前召回，或到期不再續借。

台股十一月急速下殺以來，金管會迄今已發布三次禁空方案，管制趨嚴。金管會表示，將持續關注國際金融情勢變化及國內資本市場狀況，適時調整相關穩定措施。

另外，國安基金昨也信心喊話「已進場護盤」，並指外資等雖多日賣超台股，但已漸趨收斂。國安基金表示，近日受美國人工智慧（ＡＩ）監管政策可能趨嚴、龐大資本支出的投資效益、特定企業的特殊因素及融資風險等因素影響，引發市場對ＡＩ產業營運展望產生疑慮，導致美股多日重挫，波及台股及亞股。

卓揆四點裁示包括：一、財政部關注產業資金流動情形，強化企業融資、信用保證支持及國安基金安定市場力道。二、請金管會持續掌握市場交易秩序，針對穩定市場，提出妥適措施。三、請經濟部持續協助產業穩健經營及對外拓展國際市場。四、請央行密切關注匯率及外匯市場，適時掌握國內外金融情勢。