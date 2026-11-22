選前一周，政府防股市影響選情，一再端出搶救股市方案，但成效不樂觀。綜觀這一年全球股市走勢，Baird董事總經理莫頓森接受MarketWatch訪問時指出，二○二六上半年市場特徵是「非理性樂觀、投機、貪婪和自滿」；但十一月迄今，市場氛圍已轉變成「疑懼」與「恐慌」。

2026-11-22 00:32