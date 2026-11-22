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台股單周跌幅達17.5% 國安基金：已實彈護盤
台股上周崩跌7,641點，單周跌幅達17.5%，行政院昨（21）日再度召集財經部會首長研商因應措施，國安基金出面信心喊話，強調已「實彈」進場護盤，儘管外資多日賣超台股，但已漸趨收斂，將會同其他相關部會維護股市穩定。
近日受到美國AI監管政策可能趨嚴、龐大資本支出投資效益、特定企業特殊因素及融資風險等影響，市場對AI產業營運展望產生疑慮，導致美股多日重挫，並波及台股及其他亞股。
國安基金官員坦言，這一波美股下跌、連日重挫情況相當特殊，又特別集中在半導體公司，台灣身為美國最重要供應鏈夥伴也受影響，使得台股跌幅比日韓還深，將會密切關注後續發展。
國安基金強調，台股基本面表現佳，根據行政院主計總處公布預測，2026年經濟成長率預測值為11.05%，39年新高；國發會9月景氣燈號續呈紅燈，連續十個月紅燈創史上最長紀錄；累計今年前十月外銷訂單達9,430億美元，年增58.6%；累計出口7,582.9億美元，年增47.7%，兩項均創歷史新高。上市櫃營收持續創高，10月上市櫃（未加計金融保險業）營收達6.74兆元，累計前十月達56.89兆元，超越去年全年50.77兆元。
國安基金6日召開臨時委員會議決議啟動第十次護盤任務，主要考量國際政經情勢不確定性，國安基金管理委員會討論及共識決議授權執行秘書視情況執行任務。
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