行政院昨（21）日召集四大財經部會共商救市，金管會穩市措施升級，昨日宣布周一（23日）起所有1,986檔上市櫃股票，全面禁止平盤以下放空、融券保證金拉升到史上最高150%、更首度封殺新申請認售權證，同時鼓勵企業實施庫藏股、鼓勵金融業召回借券，五招從限制空方到促買盤回補，全面拉抬股市。

金管會20日才實施有條件限制平盤以下放空後，僅一個交易日，昨日就再宣布更強力措施，這也是歷次救市首見。主因20日台股暴跌6.2%，顯示原有措施難擋市場賣壓。

金管會19日宣布有條件禁空令後，台指期夜盤一度反彈，但美股開盤後又急速回落，加上20日費半指數重挫10.7%，據了解，金管會認為市場信心不足、國際政經不確定性太高，因此再度加碼救市。

證期局副局長黃仲豪昨日指出，五大措施中，前三項抑制空方，後兩項鼓勵買盤、減少券源供給，從買賣兩端穩市。

第一招是全面禁止平盤下放空。20日是個股跌幅達3.5%，隔日才禁平盤下放空；23日起不論個股漲跌，所有上市櫃股票及台灣存託憑證全面適用。

例如某股票前一交易日收盤100元，投資人委託單的放空價就不能低於100元，但平盤以上仍可放空，一般持股賣出不受限制。券商及期貨商因業務避險需求排除適用。

這也是繼2015年陸股崩跌後，再度全面禁止平盤下放空；2008年金融海嘯時，金管會甚至曾全面禁止放空，連平盤以上也不能。

第二招是融券保證金從130%拉高至150%，史上最高，進一步墊高空方成本。

第三招是首度暫停受理券商新申請發行認售權證，從衍生性商品端限制空方。

黃仲豪解釋，「認售」權證是看空商品，券商發行後須借券賣出建立避險部位；若股市下跌、認售權證發行增加，恐再擴大空方賣壓，因此限制新增看空商品。

第四招鼓勵企業實施庫藏股，今年第4季至明年第1季期間屆滿或執行完畢者，可納入2026年ESG評鑑指標得分，鼓勵企業進場買股。

第五招鎖定股票出借端。目前股票出借人多以金融業為主、又以壽險業居多，金管會已先洽行庫配合，鼓勵金融業暫停出借股票，已出借部分依契約提前召回或到期不續借。

黃仲豪解釋，若借券者已賣出股票，遭提前召回時，可能須從市場買回股票還券，藉此形成回補買盤；金融業則犧牲部分借券利息收入。

這項鼓勵召回借券措施，2011年歐債危機期間也曾使用。金管會這次不只限制放空價格，更從放空成本、看空商品及券源供給全面收緊，試圖阻止賣壓擴大。