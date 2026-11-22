台股寫下36年來最大單周跌幅，行政院緊急在昨（21）日召集財經部會討論對策，全面動員救台股。

其中金管會立即推出五大措施，三項抑制空方，兩項鼓勵買盤、減少券源供給，從買賣兩端穩定市場。

行政院長卓榮泰昨天做出四項裁示，包括強化企業融資、信用保證支持及國安基金安定市場力道；針對穩定市場提出妥適因應措施；持續協助產業穩健經營及對外拓展國際市場；密切關注匯率及外匯市場動態，適時掌握國內外金融情勢。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰昨上午召開專案會議，包括行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部部長莊翠雲、經濟部部長龔明鑫、金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍、財政部次長阮清華、證券交易所董事長林修銘等財經首長均出席會議。

卓榮泰在聽取財經部會報告國際股市及國內資本市場走勢後，做出四項裁示，包括請財政部關注產業資金流動情形，強化企業融資、信用保證支持，國安基金安定市場力道；金管會密切觀測市場交易秩序，針對穩定市場提出妥適因應措施；經濟部持續協助產業穩健經營及對外拓展國際市場；中央銀行密切關注匯率及外匯市場動態，適時掌握國內外金融情勢。

卓榮泰昨下午受訪時也說，最近股市比較震盪，持續邀請財經首長進行必要專案會議。會中首長提出各項說明，近日內跟各大工商團體、業界有充分溝通了解，普遍認為國內經濟基本面良好，且無論是產業界、投顧或外資，也非常看好未來國內經濟。政府希望從金融市場交易、產業轉型升級，加上對資本市場的穩定，維護廣大投資人對國內目前經濟健康狀況的信心。

同時，經濟部表示，AI基礎建設長期趨勢不變，加上產品漲價與消費性電子新品備貨，帶動資通訊產品出貨及生產、基礎設施需求與部分傳產增產，主計總處10月公布概估全年經濟成長率有望超過12％，是39年來新高；全年外銷訂單可望突破1.1兆美元；今年10月出口金額首度突破900億美元大關，年增58.9％，連續36個月正成長。