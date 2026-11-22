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多頭勢力集結股聚焦 將是領軍大盤反攻主力部隊
台股近日急速下挫，盤面氛圍趨於保守。市場專家認為，不少個股波段大幅修正後，評價已具吸引力，台積電（2330）、日月光投控（3711）等獲得國安基金、壽險資金等多頭勢力集結的優質股，將是領軍大盤反攻主力部隊。
人工智慧（AI）雜音、美聯準會（Fed）升息等變數持續干擾市場信心，加上資金去槓桿等籌碼面陰霾揮之不去，台股近日未能守住年線及6日前波低點支撐，並隨美國費城半導體指數及日、韓股市同步破底，多頭幾乎毫無招架之力。
凱基投顧董事長朱晏民認為，市場已反應Fed年底升息1碼及「後黃仁勳時代」等利空，費半指數本益比降至13倍，台股有效清洗浮額，加上國安基金進場穩定市場信心，操作不妨優先關注國安基金護盤權值股。
據統計，國安基金近四次進場護盤，包括台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）、台塑（1301）等六檔都榜上有名。
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