台股急挫破底，接連失守40,000點、年線39,049點等關卡。六大名師研判，短線超跌後，中長期投資價值逐漸浮現，加上金管會新一波限空令出鞘，待停損、去槓桿賣壓宣洩及籌碼有效沉澱後，大盤有望跌深反彈，投資人伺機而後動，並嚴控持股水位。

雖然選前政策偏多心態濃厚，接連祭出國安基金護盤、限空令等穩盤措施，但隨人工智慧（AI）股籌碼鬆動，加上證券商不限用途款項停損、融資追繳萬箭齊發等去槓桿壓力增溫，台股近日仍陷入多殺多踩踏走勢，盤面瀰漫極端恐慌情緒。

因應國際金融市場劇烈波動，金管會昨（21）日宣布，明（23）日起全面禁止平盤以下放空及融券保證金成數調高至150%等救市措施。法人認為，短期將有助遏止空方力量，並以「時間換取空間」，讓市場情緒逐漸恢復穩定。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、台新投顧策略長黃文清等看法，籌碼面調整是台股近日大跌主因，在法人停損、融資賣壓宣洩完畢前，短線宜多看少做。

朱晏民、蔡明彥分析，本波修正主要反映10月初以來多重利空壓力測試，包括市場對AI資本支出續航力疑慮，美國德州政策轉向及黃仁勳辭任輝達執行長等加深AI資料中心擴建與GPU產品迭代前景不確定性。

其中，後兩項屬突發性事件，對市場信心造成較大衝擊，引發投資人恐慌性拋售，導致多殺多與融資斷頭壓力同步升溫，短期跌勢加速擴大，止跌關鍵優先觀察籌碼面與資金面變化，包括融資是否有效去化、外資賣超能否收斂及新台幣匯率是否止貶回穩等。

黃詣庭、留政鈺指出，統計大盤融資於10月12日見到6,533.3億元歷史高點，降至20日4,357.2億元止，減幅達33.3%，超越同期間指數高低點跌幅27.6%，代表浮額已有相當程度清洗，市場籌碼逐步回歸穩定，有機會形成具代表性的階段性底部，為後續止跌反彈創造有利條件。

黃詣庭、黃文清表示，AI趨勢持續向上，大盤修正後預估本益比降至長期平均區間，浮現中長期投資價值，採中長期策略或持股水位較低的投資人可以擇機分批布局績優股。