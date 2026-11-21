金管會出手禁平盤下放空能救台股嗎？ 法人兩極「樂觀反彈vs.沒救了」
台股單周狂瀉7,641點，20日美股持續重挫，台股下周一（23日）山雨欲來風滿樓。金管會緊急宣布第三波救市措施，宣布全面禁止平盤以下放空等新制。對於新一波措施，法人圈出現宛如天平兩端的極樂觀、極悲觀看法，樂觀者認為下周一台股就有機會出現反彈，悲觀者則覺得「沒救了」。
第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波金管會的措施相當明快，已經推出第三波措施。統一投顧董事長黎方國也說，對新一波措施樂觀其成。
台新投顧策略長黃文清表示，金管會將放空路徑鎖住是有必要的，新制有助降低空方氣勢。目前台股已經跌很深，且融資波段減幅已經超過大盤跌幅，可見融資已經清得差不多了，已醞釀反彈機會，最好可以看到長紅K棒或長下影線，而下周一開盤開低宣洩後有機會拉出下影線。
黃詣庭亦就基本面指出，甫公布的10月外銷訂單數據好得超過預期，加上研究團隊近期密集與企業聯繫調研，2027年訂單並沒有出現太大鬆動；另一方面，台股目前點位36,033點，根據研究團隊資料，推估2027年上市公司獲利可達9.5兆元，前瞻本益比約14倍，已處相對低水準，有什麼理由殺到這麼低的點位，預料下周隨時會反彈。
對於反彈幅度，黃詣庭認為，如以台股從上周的4.4萬點跌到現在的3.6萬點，中間相差約8,000點，如果反彈至4.4萬點，相當於反彈超過二成，也是很不錯的幅度。
黃詣庭強調，現在很多人都沒信心，但「每一個交易日都是獨立交易日，不應該失去獨立判斷。」如果大盤跌破季線時賣股，還說得過去，但若現在再砍持股，可能會砍在「阿呆谷（指賣在最低點、最懊悔的位置）」。
相較於部分投顧法人的樂觀看法，也有一部分投顧直言「沒救了」，台股將打回「代工行情」，因輝達已不再由創辦人黃仁勳當家，改由財務長柯蕾絲暫代。黃仁勳對台灣有情誼，願意讓利給台灣科技廠，因而如川湖（2059）第3季毛利率可高達88%、台光電（2383）等AI供應鏈毛利率都超過五成以上，完全有別過去PC時代、手機時代，台廠毛利率僅「毛三到四」光景，正因為現在的高毛利率才造就諸多千金股；但現在輝達新CEO是財務長，且跟台灣沒有淵源，勢必重新審視台廠的產品價格，將影響台股回到「代工行情」。
金管會21日宣布自2026年11月23日起採行五項措施：
一、全面禁止平盤以下放空：投資人融券賣出及借券賣出上市（櫃）股票及臺灣存託憑證，賣出價格不得低於前一營業日收盤價。惟證券商及期貨商因辦理業務之避險需求所為之融券及借券賣出不在此限。
二、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由130%調整為150%。
三、暫停受理證券商申請發行認售權證上市（櫃）案件。
四、鼓勵上市（櫃）公司適時實施庫藏股，於2026年度第4季至116年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入2026年ESG評鑑指標得分。
五、鼓勵金融機構等出借人暫停對外出借股票，並就已出借部分視契約約定提前召回或到期不再續借。
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