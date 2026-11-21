台股單周狂瀉7,641點，20日美股持續重挫，台股下周一（23日）山雨欲來風滿樓。金管會緊急宣布第三波救市措施，宣布全面禁止平盤以下放空等新制。對於新一波措施，法人圈出現宛如天平兩端的極樂觀、極悲觀看法，樂觀者認為下周一台股就有機會出現反彈，悲觀者則覺得「沒救了」。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波金管會的措施相當明快，已經推出第三波措施。統一投顧董事長黎方國也說，對新一波措施樂觀其成。

台新投顧策略長黃文清表示，金管會將放空路徑鎖住是有必要的，新制有助降低空方氣勢。目前台股已經跌很深，且融資波段減幅已經超過大盤跌幅，可見融資已經清得差不多了，已醞釀反彈機會，最好可以看到長紅K棒或長下影線，而下周一開盤開低宣洩後有機會拉出下影線。

黃詣庭亦就基本面指出，甫公布的10月外銷訂單數據好得超過預期，加上研究團隊近期密集與企業聯繫調研，2027年訂單並沒有出現太大鬆動；另一方面，台股目前點位36,033點，根據研究團隊資料，推估2027年上市公司獲利可達9.5兆元，前瞻本益比約14倍，已處相對低水準，有什麼理由殺到這麼低的點位，預料下周隨時會反彈。

對於反彈幅度，黃詣庭認為，如以台股從上周的4.4萬點跌到現在的3.6萬點，中間相差約8,000點，如果反彈至4.4萬點，相當於反彈超過二成，也是很不錯的幅度。

黃詣庭強調，現在很多人都沒信心，但「每一個交易日都是獨立交易日，不應該失去獨立判斷。」如果大盤跌破季線時賣股，還說得過去，但若現在再砍持股，可能會砍在「阿呆谷（指賣在最低點、最懊悔的位置）」。

相較於部分投顧法人的樂觀看法，也有一部分投顧直言「沒救了」，台股將打回「代工行情」，因輝達已不再由創辦人黃仁勳當家，改由財務長柯蕾絲暫代。黃仁勳對台灣有情誼，願意讓利給台灣科技廠，因而如川湖（2059）第3季毛利率可高達88%、台光電（2383）等AI供應鏈毛利率都超過五成以上，完全有別過去PC時代、手機時代，台廠毛利率僅「毛三到四」光景，正因為現在的高毛利率才造就諸多千金股；但現在輝達新CEO是財務長，且跟台灣沒有淵源，勢必重新審視台廠的產品價格，將影響台股回到「代工行情」。

金管會21日宣布自2026年11月23日起採行五項措施：