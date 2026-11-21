面對美股重挫，金管會今天再祭出強化版禁空令，法人認為，所有空頭工具都限縮，將可穩定投資人信心；因台股本波跌幅近3成，短線可靜待止跌打底。

AI產業前景疑慮引爆台股本週重挫7641點，本週五集中市場、櫃買市場合計融資單日大減新台幣637億元，美股也持續下跌，費城半導體指數重挫達10.73%。

台股近期波動劇烈，金管會今天再加碼5項穩定股市措施，自23日起全面禁止平盤以下放空，投資人融券及借券賣出上市櫃股票、台灣存託憑證，價格不得低於前一營業日收盤價；另將最低融券保證金成數由130%提高至150%，並暫停受理證券商申請發行認售權證上市櫃案件。

台新投顧策略長黃文清接受電訪表示，金管會全面禁止平盤以下放空等措施，已將所有「空頭工具」都限縮，壓抑空頭氣氛，特別是在美股大跌之際，穩定台股投資人的信心。

黃文清指出，台股融資大減，籌碼有效清洗，超過指數的跌幅，畢竟AI前景疑慮引爆這一波全球股市重挫，台股領先下跌，且已跌深，應有機會很快落底。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股20日重挫主要源自於之前晚間放空機構指控AMD涉及不法銷中，造成美股重挫，雖公司方面已表示所有營業行為均符合法令，但亞洲股市仍在開盤後重挫，台股也因而大跌。

不過，黃詣庭認為，本波台股下跌已近30%，對照基本面展望，顯有超跌狀態，且近2個交易日，外資賣超明顯收斂，顯示近2日重挫來自於內資去槓桿及停損，且融資減肥速度已趕上指數下跌幅度。

他指出，隨著台股投資價值已浮現，預期短線殺盤已近尾聲，若下週出現連續長下影線或帶量跳空長紅，可視爲短線底部出現徵兆。

以目前台股走勢而言，黃詣庭說明，各項潛在利空提早反應的態勢相當顯著，民主黨多州州長參選人均主張管理人工智慧資料中心（AIDC）發展，但大方向並非全面停止新建，而是要投資方承諾自籌水電，目前已見數家AI投資方採購發電設備，以符合未來的AIDC監理。

他推論明年1月，新任州長上任後，新AIDC建置或有暫緩可能性，但並非完全喊停，只要AI發展進程繼續推進，而中美競爭環境不變，AIDC的建置就不會停下腳步。

至於輝達家務事，他認為，已被市場過度負面解讀，後續需關注各項AI相關硬體專案進程，以及買家結構是否出現改變，但台廠具有AI供應鏈全球最完整生態系，非其他經濟體可輕易替代。