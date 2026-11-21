美股上周五全面收黑，台股下周一開盤空頭壓力大增，國安基金21日信心喊話，「國安基金已進場護盤」，維持股市穩定。

國安基金11月6日臨時委員會已授權執行秘書執行市場安定任務，「已進場展開護盤，外資等雖多日賣超台股，但已漸趨收斂」。不過，自國安基金宣布進場護盤以來2周，台股下跌逾3600點。11月至20日止，台股重挫9178點，跌幅已逾20％。

國安基金表示，近日受美國AI監管政策可能趨嚴、龐大資本支出之投資效益、特定企業之特殊因素及融資風險等因素影響，引發市場對AI產業營運展望產生疑慮，導致美股多日重挫，並波及臺股及其他亞股，對此，國安基金已進場護盤，維護股市穩定。

國安基金說明，台股基本面佳，主計總處預測115年經濟成長率為11.05%，創39年新高，9月景氣燈號續呈紅燈，連續10個月紅燈創史上最長紀錄；今年至10月外銷訂單累計達9430億美元，年增58.6%；出口累計7582.9億美元，年增47.7%，均為歷史新高。同時，上市櫃營收持續創高，10月上市櫃（未加計金融保險業）營收達6.74兆元，累計前10月達56.89兆元，已超越去年全年50.77兆元。

國安基金強調，展開護盤後，外資等雖多日賣超台股，但已漸趨收斂，且我國基本面穩健、展望樂觀，國安基金將會同其他相關部會，維護股市穩定，後續仍持續視市場情況適時採取必要措施，並呼籲投資人保持信心，理性看待臺股，穩健評估長期投資價值。