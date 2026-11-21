台股上周創下史上單周最大跌點，3萬6千點岌岌可危，美股周五收盤又崩跌，金管會21日下午宣布，下周一（23日）起，全面禁止平盤以下放空等5項措施。

金管會表示，近期台股持續呈現大幅波動，23日起將採行5項措施，維持證券市場之秩序及穩定性：

一、全面禁止平盤以下放空：投資人融券賣出及借券賣出上市（櫃）股票及臺灣存託憑證，賣出價格不得低於前一營業日收盤價。惟證券商及期貨商因辦理業務之避險需求所為之融券及借券賣出不在此限。 二、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由130%調整為150%。 三、暫停受理證券商申請發行認售權證上市（櫃）案件。 四、鼓勵上市（櫃）公司適時實施庫藏股，於115年度第4季至116年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入115年ESG評鑑指標得分。 五、鼓勵金融機構等出借人暫停對外出借股票，並就已出借部分視契約約定提前召回或到期不再續借。

金管會強調，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。