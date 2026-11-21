台股本周大跌7,641點，單周跌幅高達17.5%，行政院21日再度召集財經相關首長研商因應措施。國安基金21日下午發布新聞稿，喊話國安基金已進場展開護盤，外資賣超台股已漸趨收斂，後續仍持續視市場情況適時採取必要措施，並呼籲投資人保持信心。

國安基金指出，近日受美國AI監管政策可能趨嚴、龐大資本支出的投資效益、特定企業的特殊因素及融資風險等因素影響，引發市場對AI產業營運展望產生疑慮，導致美股多日重挫，並波及台股及其他亞股，對此，國安基金已進場護盤，維護股市穩定。

國安基金說明，台股基本面佳，行政院主計總處公布2026年經濟成長率11.05%，創39年新高，9月景氣燈號續呈紅燈，連續10個月紅燈創史上最長紀錄；今年至10月外銷訂單累計達9,430億美元（年增58.6%），出口累計7,582.9億美元（年增47.7%），均為歷史新高；且上市櫃營收亦持續創高，10月上市櫃（未加計金融保險業）營收達6.74兆元，累計前10月達56.89兆元，已超越去年全年50.77兆元。

國安基金表示，自2026年11月6日臨時委員會議授權執行秘書執行市場安定任務後，已進場展開護盤，外資等雖多日賣超台股，但已漸趨收斂，此外，我國經濟基本面穩健、展望樂觀，上市櫃公司獲利亦持續成長，國安基金將會同其他相關部會，維護股市穩定，後續仍持續視市場情況適時採取必要措施，並呼籲投資人保持信心，理性看待台股，穩健評估長期投資價值。