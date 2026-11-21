近期台股持續呈現大幅波動，為維持證券市場之秩序及穩定性，金管會於21日宣布自2026年11月23日起再採行下列措施：

金管會將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。