行政院長卓榮泰今天到屏東縣竹田鄉，出席「屏東客家總圖書館興建工程」動土典禮，針對最近股市震盪，他表示政府已提出四項作為來穩定國內股市及經濟；並表示台灣經濟基本面良好，未來仍非常看好。

卓榮泰表示，針對最近股市震盪變化，昨天和今天持續邀請財經首長進行專案會議討論。會中首長提出各項說明，近日也與各大工商團體及業界溝通了解，普遍認為國內經濟基本面良好，無論是產業界、投顧或外資，對未來國內經濟非常看好。

然而，受到國際股市尤其是美股影響，台灣股市仍然受到衝擊，今天早上開會討論後，提出四項工作要求。

他說，政府希望從金融市場交易、產業轉型升級，及穩定資本市場等方面著手，維護廣大投資人對國內經濟健康狀況的信心。

之後，金管會會提出更具體的說明，希望有進一步作為，讓大家對未來股市及經濟體制做更多的努力。