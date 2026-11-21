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台股震盪人心惶惶！卓榮泰稱「台灣經濟未來非常看好」：金管會會有進一步作為
行政院長卓榮泰今天到屏東縣竹田鄉，出席「屏東客家總圖書館興建工程」動土典禮，針對最近股市震盪，他表示政府已提出四項作為來穩定國內股市及經濟；並表示台灣經濟基本面良好，未來仍非常看好。
卓榮泰表示，針對最近股市震盪變化，昨天和今天持續邀請財經首長進行專案會議討論。會中首長提出各項說明，近日也與各大工商團體及業界溝通了解，普遍認為國內經濟基本面良好，無論是產業界、投顧或外資，對未來國內經濟非常看好。
然而，受到國際股市尤其是美股影響，台灣股市仍然受到衝擊，今天早上開會討論後，提出四項工作要求。
第一， 要求財政部密切注意目前整體市場金融資金流動的動向，並對產業界強化的金融貸款及信用保證，要特別注意國安基金安定市場的力道。
第二，金管要更加密切觀察市場交易秩序，金管會也會針對今天早上的會議討論，提出具體作為及實施方式，在穩定市場方面做更大的努力。
第三， 要求經濟部持續加大對產業界，整個國內市場的穩健經營，同時更要注意如何協助業界開拓國際市場，健全國家競爭力。
第四， 要求中央銀行更加密切關注外匯市場及匯率變化，隨時掌握國內外金融情勢與動向，並做出必要的處置。
他說，政府希望從金融市場交易、產業轉型升級，及穩定資本市場等方面著手，維護廣大投資人對國內經濟健康狀況的信心。
之後，金管會會提出更具體的說明，希望有進一步作為，讓大家對未來股市及經濟體制做更多的努力。
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