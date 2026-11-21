選前一周台股重創，一舉跌破4萬點，昨天收在3萬6033.29點；面對美股四大指數也收黑，台股下周開盤恐也有所牽動，進而影響股民情緒。行政院長卓榮泰今天上午再度召集財經相關首長開會，並做出四點裁示，要求各部會注意資金流動和市場秩序，持續研議具體措施，協助穩定國內資本市場，支持產業穩健發展。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰今天上午召集副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、金管會主委彭金隆、央行總裁楊金龍、財政部次長阮清華、證交所董事長林修銘等官員召開專案會議。

卓榮泰在會中做出四點裁示，首先，財政部關注產業資金流動情形，強化企業融資、信用保證支持及國安基金安定市場力道。其次，請金管會持續掌握市場交易秩序，針對穩定市場，提出妥適因應措施。第三，請經濟部持續協助產業穩健經營及對外拓展國際市場。同時，也請央行密切關注匯率及外匯市場動態，適時掌握國內外金融情勢。

李慧芝強調，政府將持續密切關注國際金融情勢及國內資本市場變化，並由相關部會分工合作，從金融市場秩序、企業融資支持、產業轉型升級等面向，維持國內資本市場穩定，維護投資人對國內經濟發展信心，並支持企業持續穩健經營與發展。

李慧芝說，各部會在會議中說明，國內經濟基本面良好，產業界及外資對台灣產業及經濟前景看好，台股近期波動主要是受國際股市震盪影響。

她進一步表示，財政部說明近期國際政經因素造成國際股市震盪下跌，台股並無長期結構性問題。而經濟部報告指出，AI基礎建設的長期發展趨勢並未改變，我國科技及半導體相關產業基本面穩健。

根據報告，今年10月我國上市櫃公司營收，電子通路業年增率達92.2%、電腦及週邊設備業年增率75.6%、半導體業年增率63.6%、電子零組件業年增率41.2%，顯示相關產業營運動能持續強勁，長期發展前景具支撐。

此外，受惠於AI等新興科技應用商機持續擴展，今年前10月我國出口總額已超過7500億美元，全年可望突破9000億美元；前10月外銷訂單金額超過9400億美元，全年可望突破1兆美元。在經濟成長率方面，今年前三季經濟成長率已達14.22%，若第四季維持目前成長態勢，全年經濟成長率有望超過12%，展現我國經濟及出口產業的強勁韌性。