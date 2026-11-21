台股短線跌跌不休，下檔支撐仍待測試，法人認為，現階段操作應區分產業趨勢與股價位置，AI長線受惠股仍是主軸，優先聚焦具有訂單能見度、獲利成長明確且評價已回到合理區間的標的，並避開波動較大的高本益比個股。

此外，金融股可作為波動期間的防禦配置；傳產股則以兼具低估值、高現金股息殖利率支撐個股較具吸引力。

投顧法人分析，美股近期自高檔回落，市場重新定價高成長科技股，反映投資人對長期高利率環境與企業獲利成長能否延續疑慮，美聯準會（Fed）會議紀要釋出鷹派訊息，加上美元維持相對強勢，全球資金風險偏好出現降溫跡象。

雖然台灣外部需求並未出現明顯反轉，但市場已由過去追逐題材與估值擴張，逐漸回到檢視企業現金流、資本支出效益與獲利品質階段。

在科技與半導體產業方面，法人指出，市場焦點仍圍繞AI基礎建設擴張，從先進封裝、伺服器、光通訊到高速傳輸晶片，相關供應鏈擴產計畫仍持續推進，顯示大型雲端服務供應商（CSP）與資料中心資本支出尚未出現結構性轉向。

值得注意的是，美國對中國大陸半導體限制政策仍是產業最大變數，供應鏈地緣政治風險並未消失。

從產業發展脈絡觀察，AI需求逐漸從訓練端延伸至推論端，應用範圍持續擴大，使半導體產業景氣循環與過往消費電子主導時期有所不同，即使短期資金獲利了結導致股價修正，但產業中長期成長軌道仍未改變。

法人表示，國際股市近期震盪擴大，台股短線難免受到國際資金移動影響，台股近日持續下探低點，整體格局遭上檔糾結的各條均線反壓，趨勢不利多方，下檔支撐仍待測試，後市暫看績優個股反應基本面與法說展望表現，再尋反彈轉折契機。