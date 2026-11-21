近期部分伺服器零組件傳出庫存調整，法人認為，主因在於長短料因素，而非需求下滑，隨代理AI需求維持強勁，看好CPU仍為2027年關鍵供應瓶頸，偏好台積電（2330）、日月光投控（3711）、創意（3443）、旺矽（6223）及穎崴（6515）等相關受惠標的。

大型本國投顧分析，近期代理AI興起，CPU在代理AI運算工作負載中占比達 40%至50%，帶動需求結構性成長，全球多數晶片廠商及相關供應鏈已提前擴充產能，以因應AI需求強勁成長，尤其是GPU及AI ASIC。

由於CPU需求暴增幅度遠超過規畫產能，加上伺服器占整體記憶體需求逾 40%，CPU需求大幅成長亦帶動記憶體價格飆漲，並進一步加劇晶圓代工及IC載板供給吃緊此外，隨輝達（NVIDIA）Vera平台及超微（AMD）Venice開始採用CoWoS封裝，CPU對CoWoS需求增加，更加劇CoWoS供不應求情況。

法人指出，生產良率改善、供應鏈瓶頸緩解，及輝達等新進業者加入，預估2026、2027年全球伺服器CPU出貨量將分別年增41%、34%，明顯高於下游硬體組整體伺服器出貨量成長預估值，主要受會代理AI帶動單台伺服器CPU搭載數量大幅增加。

再加上通用伺服器CPU搭載數量增加，及AI用途CPU需求快速成長，法人預期，2027年AI用途CPU占整體CPU比重，將首度超越AI伺服器占整體伺服器比重，推估將由2024年的4.3%明顯提升至2027年的28.1%。

法人表示，預估超微2027年CPU出貨量將年增逾55%，成長幅度為主要CPU供應商之冠，市占率將首度超越英特爾，至於輝達憑藉在GPU市場的主導地位，亦積極擴大CPU出貨規模。