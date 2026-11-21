加權指數周五下跌2,393點，收在36,033點，跌幅6.2%，成交9,353億元，跌破前波低點。籌碼面部分，三大法人賣超509.4億元，其中外資現貨賣超95.1億元，期貨淨空單減少1,356口至97,863口；投信賣超73.4億元，自營商賣超340.8億元。本周台股下跌7,641點，跌幅17.5%，周線紅翻黑。

永豐期貨指出，禁空令20日正式上路，有條件禁止平盤以下放空，台股卻仍跳空開低。早盤開在37,646點，該價位即為全日最高，開盤後賣壓持續湧現，指數一路下探至35,739點，尾盤僅小幅回升，驚險守住36,000點。

個股表現上，權值股與主流股全面跌停。聯發科（2454）、台達電（2308）兩檔大型權值同步摜上跌停，台達電跌破1,000元、收在900元。日月光投控（3711）狂瀉9.3%，聯電（2303）狂跌8.9%，台積電（2330）跌4.7%、收在2,000元整數關卡，鴻海（2317）跌4.7%，廣達（2382）跌4.0%。金融股跌幅同樣擴大，富邦金（2881）大跌7.7%，中信金（2891）重挫6.9%，國泰金（2882）重挫6.3%、跌破100元，元大金（2885）重挫6.1%；連前幾次殺盤中最抗跌的中華電（2412）也下跌2.1%。

永豐期貨分析，整體來看，指數跌幅是這波回檔以來最大，連續兩個交易日收在最低且已跌破前波低點，賣壓沒有因為放空受限而減輕。這次也不再有防禦位置，前幾次殺盤時還守得住的金融股與中華電昨日全部走弱，聯發科、台達電這類大型權值也直接跌停，跟11月17日那天大型權值止跌、中型股續殺的分化已經完全不同。量能則沒有放大，維持在九千多億元，低檔也沒有出現大量承接。後續可留意周末過後，限空措施能否在下周發揮效果，以及連防禦位置都失守的金融股賣壓是否延續。