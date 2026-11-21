台股大盤摜破年線後跌勢依然煞不了車，昨天再重挫逾百分之六，東海大學財金系客座教授張錫指出，基本面並沒有改變，台股已經超跌，建議年線之下的甜甜價分批布局。分析師則說，後市可聚焦ＡＩ獲利預期是否下修、大型權值股能否建立支撐等四大止穩訊號。

證交所董事長林修銘昨天表示，證交所將持續強化市場監視及風險管理機制，密切掌握交易動態與各項風險指標，並與主管機關密切合作；如發現異常情形，將依權責即時處理，適時採取必要因應措施。

觀察集中市場交易情形，林修銘說，融資餘額較上月高點減少逾一千五百億元，顯示市場槓桿部位持續調整；另就違約交割及融資追繳處分情形觀察，目前尚未出現明顯異常。

張錫表示，台股三大止跌訊號包含凹洞量、長下影線、跳空開高，看好最快下周一有望啓動跌深反彈，但也坦言今年僅剩下一個多月時間，市場有待基本面擔憂須逐步被釐清、籌碼面整理、資金去槓桿，年內指數要上攻五萬點確實不易，以台股基本面來看，預期指數合理區間落在四萬五千點。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，後市可聚焦四大止穩訊號，首先是ＡＩ獲利預期，若企業開始實質下修獲利預期，須進一步重新檢視基本面；其次是台積電、聯發科等大型半導體權值股能否率先建立低檔支撐，將是觀察大盤能否走出急跌的重要指標。

第三，外資期現貨調節是否收斂、融資餘額能否有效去化，以及槓桿型ＥＴＦ部位變化，都是判斷籌碼去槓桿是否接近尾聲的重要依據。最後，除了指數，更應觀察上漲家數能否增加、中小型股賣壓是否減輕，以及反彈能否從少數大型權值股逐步擴散至更多產業，作為市場信心修復的重要訊號。