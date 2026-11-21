台股大盤本周慘跌七千六百多點，行政院長卓榮泰昨天傍晚召集金管會、財政部等財經部會首長開會，討論是否進一步提出護市措施。據了解，若政院決議祭出新一波方案，最快會在今天宣布。

行政院發言人李慧芝表示，昨天下午，行政院卓榮泰院長召集財經相關首長，聽取國內股市近期表現及國際金融情勢簡報，掌握國際政經牽動國內資本市場情形。考量國內股市受國際股市影響，今將召開後續相關會議，密切掌握國際市場動態，並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。

至於研議中的政策工具，據了解，包括是否比照二○○八年全球金融海嘯時，全面禁止所有上市櫃股票融券賣出、將下跌的股票限制融券賣出但不限制平盤之上的股票、放寬融資擔保維持率的計算，以及漲跌幅限制從百分之十降為百分之五或百分之七，都在討論範圍之列。

至於是否股票證交稅率從千分之三降至千分之一點五，據指出，提出的的可能性不高，主要是因為此舉涉及立法院修法進度。

據透露，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲等部會首長都出席昨天的會議，會中也有討論到國安基金目前規模過小，在這波台股大崩跌之際，子彈相對有限恐折損護盤效力的問題，現在就看立法院財委會能否盡快將國安基金管理條例修正草案，排入議程審查，依照草案建議把基金規模從現有的五千億擴大至一兆元。

台股從十一月十三日收在四萬三六七五點，下挫至昨天的三萬六○三三點，下跌七六四二點，雖然金管會祭出限空令二點○，能發揮多少效果不得而知，尤其昨天完全不見成效，跌得還更多。金融圈人士解讀，外資或原始大股東、主力都用現股賣出，限空令根本管不到，但大賣股票的都是外資或主力，加上主動式ＥＴＦ的特質有加大踩踏效應，因此問題不在「管賣方」，而在「買盤」到底有多少銀彈。