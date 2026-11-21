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1周減27兆 台股市值退至全球第七
台股本周強震造成投資人大失血，據統計，上市櫃總市值驟減廿七點一六兆元，以十月底的開戶人數一四八二萬人計算，每位投資人平均資產蒸發約一八三點二萬元，慘況史上首見。
此外，參考MarketCapWatch全球股市市值榜，昨晚為止，台股排行從顛峰的第四名退居到第七位，排名落後美國、中國大陸、日本、印度、英國和加拿大。
上市公司總市值驟減至一一八點○九九兆元，一周之內暴減廿四點九六兆元；櫃買市場市值更是一路縮水，至上周五已跌破十兆元大關，昨再降至七點三五兆元，單周減少二點二兆元。
台股集中市場市值十月六日高達一六三點七五兆元，但隨台股一路探底，昨日縮水至一一八點○九兆元，蒸發超過四十五兆元，每位投資人平均虧損三○四萬元。同一時間，台積電由高點二五九○元，走跌至昨天盤中低點一九七○元，下挫六二○元，連帶市值減少十五點一九兆元。
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