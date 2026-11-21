台北股市昨上演「無差別殺無赦」戲碼，跳空崩跌二三九三點，以三萬六○三三點作收，創下近七個月新低，並改寫史上第三大收盤跌點。行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰昨天下午召集財經相關首長，聽取台股近期表現及國際金融情勢簡報；今天將召開後續相關會議，密切掌握國際市場動態，並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。

2026-11-21 00:00