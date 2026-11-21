台股昨（20）日受法人停損、融資斷頭等沉重賣壓拖累，上演「無差別殺無赦」戲碼，上市櫃合計跌停家數達365家，在台積電等權值股一片慘綠下，終場重挫2,393點收36,033點，創史上單日第三大跌點，寫4月14日來新低。

在融資催繳令齊發、投資人自行認賠斷頭下，上市櫃兩市昨日單日融資大減637億元，歷年單日最多。其中，集中市場減491.4億元歷史新高，降至4,352.2億元，自波段高點6,533.3億元來減肥達33.3%，明顯高於大盤指數波段跌幅；櫃買市場融資減少145.6億元，亦為歷史最多。

六大名師研判，大盤修正後預估本益比降至15倍以下長期平均區間，浮現中長期投資價值，靜待賣壓宣洩完畢及籌碼有效沉澱，建議多看少做並嚴控持股水位。

以周線來看，隨人工智慧（AI）利空紛飛及美費城半導體指數再度轉弱，加上外資持續於期現貨偏空操作、內資持股信心鬆動，台股本周加速趕底，單周狂瀉7,641點或17.50%，締造單周最大跌點，以長黑K摜破年線大關，成交量增至4.8兆元。

三大法人昨日同步賣超509.4億元，其中，外資僅提款95.1億元，近五日最少，連五賣、累計賣超2,186.6億元；外資在台指期留倉淨空單回補1,356口至97,863口，維持相對高檔水準。

隨近日認養個股急速下挫，投信轉為賣超73.4億元，終止連二買；自營商賣超340.8億元，連五賣、累計賣超1,031.8億元；八大公股行庫逢低承接245.1億元，連五買、累計買超1,167.3億元，持續扮演維穩要角。