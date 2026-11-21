台北股市昨上演「無差別殺無赦」戲碼，跳空崩跌二三九三點，以三萬六○三三點作收，創下近七個月新低，並改寫史上第三大收盤跌點。行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰昨天下午召集財經相關首長，聽取台股近期表現及國際金融情勢簡報；今天將召開後續相關會議，密切掌握國際市場動態，並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。

昨晚開盤的美股費城半導體指數盤中一度重挫逾百分之四，那斯達克指數也下跌逾百分之一，道瓊指數則呈現小漲格局。市場人士指出，費半、那指與台股連動關係較密切，若盤勢未見起色，恐拖累周一的台股走勢，也將牽動今天政院是否祭出新一波護市措施。

台股本周五個交易日，有四個交易日都是空頭在開趴，一周內跌掉七六四一點、跌幅百分之十七點五，也創下史上最大單周跌點紀錄。證交所統計全體上市公司市值只剩一一八兆餘元，一周之內市值蒸發將近廿五兆元。

美國ＡＩ新創公司Anthropic掛牌首日大漲約百分之十七，盤後卻轉跌，未能化解市場對ＡＩ投資獲利能力、龐大資本支出及融資風險疑慮，加上超微（ＡＭＤ）遭放空機構點名，台股昨天在法人停損、融資追繳等賣壓下，指數跳空開低走低，盤中失守三萬六千點，最低下探三萬五七三八點，最多崩跌二六八八點，跌幅達百分之六點九九。台積電盤中破兩千元大關，最低下殺至一九七○元，最後以兩千元收盤。

而在融資催繳令齊發、投資人自行認賠斷頭下，上市櫃兩市昨單日融資大減六三七億元，歷年單日最多。其中，集中市場減四九一點四億元歷史新高，降至四三五二點二億元，自波段高點六五三三點三億元來減肥達百分之卅三點三，明顯高於大盤指數波段跌幅；櫃買市場融資減少一四五點六億元，也是歷史最多。

三大法人昨天同步賣超五二二點四億元，其中外資僅提款九十四點一億元，近五日最少，連五賣、累計賣超二一八五點七億元；自營商賣超三四○點八四億元，砍得比外資還凶，投信則轉為賣超八十七點四九億元。