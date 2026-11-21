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台股強震 本周投資人平均虧183萬
台股本周強震造成投資人大失血，據統計，上市櫃總市值驟減27.16兆元，如以10月底的開戶人數1,482萬人計算，每位投資人手中上市櫃股票市值蒸發約183.2萬元，慘況史上首見。
參考MarketCapWatch全球股市市值榜，到昨晚為止，台股排行從顛峰的第四名退居到第七位，排名落後美國、中國大陸、日本，以及印度、英國和加拿大。
上市公司總市值驟減至118.099兆元，一周之內暴減24.96兆元；櫃買市場市值更是一路縮水，至上周五已跌破10兆元大關，昨日再降至7.35兆元，單周減少2.2兆元。
台股集中市場市值10月6日高達163.75兆元，但隨台股一路探底，縮水至昨日市值118.09兆元，蒸發超過45兆元；以10月開戶人數1,482萬人計算，每位投資人平均虧損約304萬元。同一時間，台積電（2330）股價由10月6日高點2,590元，走跌至11月20日盤中低點的1,970元，下挫620元，連帶市值減少15.19兆元。
如以近一周來看，集中市場加權指數上周五收在43,675點，昨下挫至36,033點，單周暴跌7,642點，市值由143.06兆元殺至118.09兆元，蒸發24.96兆元。台積電股價由11月13日盤中高點2,390元，走跌至11月20日盤中低點的1,970元，下挫420元；市值減少9.09兆元。
法人表示，本周集中市場市值減少24.96元，來自台積電市值減少約9.09兆元，可見外資持續賣超台積電對台股的衝擊性，台股後市仍以台積電表現馬首是瞻。
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