台股近期賣壓沉重，市場進入測底階段，投資人關注資金下一步該往哪裡去？法人建議，短線操作可留意跌深反彈的AI供應鏈、防禦型個股，中長線則應回歸基本面、聚焦AI產業成長主軸，分批低接。

近期市場面臨聯準會升息預期升溫、美國收緊AI晶片出口管制，以及AI企業變現能力遭檢視等三大利空，引發外資連賣與融資多殺多，大盤單周重挫逾17%、跌破年線與前波低點。

法人表示，在權值電子股與高估值AI股尚未止跌前，盤勢仍處測底階段，切忌盲目搶反彈，宜採「短線重防禦、長線挑基本面」策略。

綜合投顧法人建議，短線資金可轉向具現金流與高殖利率保護的防禦型族群，包括紡織與製鞋受惠國際品牌庫存去化告一段落、運動休閒需求回溫，訂單能見度延伸至明年首季，可留意聚陽、儒鴻、寶成等。

另外，內需與電信股不受景氣波動影響，統一獲利穩健、中華電兼具轉投資資安公司與專案認列題材；金融與航運也可留意，如國泰金、富邦金、華南金等獲利創高，長榮、華航、長榮航則有運價及客貨運旺季題材支撐。

展望中長線，法人則一致認為AI長線成長軌道並未改變。雖然雲端服務大廠（CSP）短期自由現金流承壓，但2027年全球CSP資本支出預估將突破1.15兆美元、年增43%，且AI應用正從訓練端加速延伸至推論端，算力需求依舊供不應求，可留意台積電、聯發科、鴻海等科技指標個股。

法人表示，AI選股可聚焦客製化晶片（ASIC）、高速交換器、光通訊、先進封測與液冷散熱。而在融資加速去化之際，宜先降槓桿、保留現金，靜待底部買點。