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櫃買連四日爆違約交割
台股重挫，櫃買市場連續四個交易日都有上櫃股違約交割，櫃買中心昨（20）日公告，違約資訊達揭露標準的有金居（8358）一檔，金額達2,034.6萬元，由國票天祥和永豐三重兩個據點通報。
以台股「T+2」交割制度推算，違約交割發生在18日，金居股價巨震，振幅達14.4%，當日以332.5元開出，盤中最高到334元，最低下探至288元，終場收在304元，下跌15.5元或4.85%。
昨日整體櫃買市場違約交割買進賣出總金額為7,135.7萬元，違約交割買進賣出相抵後金額為621.8萬元。
金居違約交割已經是今年第三起，過去兩次申報日在4月21日的1.1億元、22日的2,343.7萬元，合計三次總金額為1.5億元。
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