台股本周重挫7,641點，創單周最大跌點、且跌破前低。「ETF教父」元大投信董事長劉宗聖昨（20）日表示，近兩日台股跌破指標的年線，向下空間相對有限，基於四大理由對於台股抱持審慎樂觀態度，審慎觀察台股後續走勢，建議投資人善用四項多元投資工具。

審慎樂觀的四大理由之一，從投資人行為觀察，盤勢下跌過程中持續淨申購，意味有空手投資人逢低買入；其二，台灣基本面、總體經濟結構、AI產業持續正向發展，長線投資人並未做出短線殺低行為；第三，每個月定期定額投資ETF約達350萬人、超過300億元資金，為震盪的股市提供安定、紀律、黏度的支撐；最後是零股，金額以及單位都增加，顯示投資人透過零股分散布局。

劉宗聖認為，台股下跌過程投資人不需過度恐慌，善用多元投資工具，包含槓桿反向ETF、短債、多重資產基金或高息低波的ETF，做好資產配置來度過市場波動，同時須控制風險和資金部位。

11月台股動盪，買盤加碼最積極的ETF是元大台灣50，單月淨申購金額2,558.3億元，今年來資金流入逾9,931.7億元；元大台灣50歷經2020疫情、2022年美國暴力升息、2025年對等關稅三度跌破年線，事後看來均是極佳進場點，長期複利效果更加顯著。