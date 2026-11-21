台股昨（20）日持續回檔，更測試36K支撐，盤中一度下探至35,738點，吸引超過百億元透過槓桿型ETF「抄底」。國泰投信產品策略發展處協理游日傑指出，何時止跌，可以關注融資餘額變化、費城半導體走勢、民主黨對AI態度等三大指標。

台股指數昨日下殺幅度6.2%，四檔台股槓桿型單日跌幅介於13.5%至14.6%間，元大台灣50正2淨申購72.5億元、群益臺灣加權正2達26.01億元、富邦臺灣加權正2達1.7億元、國泰臺灣加權正2達0.8億元，合計101.2億元進場欲搶反彈。

游日傑表示，止跌三訊號先看第一，指數自高點回檔幅度與融資金額減少幅度超過兩成且已經接近，第一階段整理或已大致完成；第二，費城半導體自高點回檔33%，近期沒有破低，對應台股雖然破底且仍有壓力，但有機會浮現支撐點位；第三，美國期中選舉後民主黨要求加強AI監督與設立安全規範，但民主黨主要支持者來自科技產業，對於AI態度有機會讓市場信心回復。

游日傑指出，現階段國際情勢不明及盤勢累計不小跌幅的情況下，年線已近三年沒有跌破，槓桿型產品的發行以及投資目標就符合此際的情況，提供高風險以及高報酬的波段交易產品策略。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益指出，整體來看，基本面未見反轉訊號，儘管最近市場對於AI投資前景與資本支出回收能力產生疑慮，但全球AI發展持續下，相關需求仍強勁的態勢不變，對台股中長期表現仍不看淡。

但他提醒投資人，台股槓桿ETF的運作機制為每日重新平衡，市場上漲或下跌時，資產增減幅度也會被加倍放大，投資人須控制投資風險，可適度使用槓桿ETF，但不宜長期持有，更不宜槓上加槓。