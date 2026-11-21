台股摜破年線後，跌勢煞不了車，昨（20）日再下殺2,393點收36,033點，本波自高點回檔已達14,230點。有「台股多頭總司令」之稱的基富通證券顧問、東海大學財金系客座教授張錫指出，基本面並沒有改變，台股已經超跌，建議年線之下的甜甜價分批布局，2027年台股再戰5萬、6萬點大關。

張錫認為，台股三大止跌訊號包含凹洞量、長下影線、跳空開高，看好最快下周一有望啟動跌深反彈。他坦言今年僅剩下一個多月，市場有待基本面擔憂須逐步被釐清、籌碼面整理、資金去槓桿，年內指數要上攻5萬點確實不易，以台股基本面來看，預期指數合理區間落在45,000點。

輝達共同創辦人黃仁勳請辭後的風暴延燒，掉單陰影籠罩台廠，連帶台股近期跌跌不休。張錫重申AI需求強勁趨勢並沒有改變，剛性需求將支撐台廠訂單，這波實際受影響的其實是紅色供應鏈，台股基本面仍然表現優異，企業獲利強勁，今年預估成長幅度高達60%、明年預估成長幅度也有30%。

展望2027年，他以護國神山台積電舉例，預估2027年每股純益（EPS）有機會挑戰150元，以20倍本益比的保守計算，股價也有3,000元水準，2027年1月的台積電法說會將是市場檢視基本面的關鍵時刻，加上外資假期後歸隊，台股有望再重起一波新動能。以基本面推估，加權指數全年的合理區間落在45,000點至60,000點。

操作策略方面，他認為台股跌破年線都是良好的進場時機，建議投資人留意超跌的AI股，尤其第一步優先布局大型AI股，舉凡晶圓代工龍頭、封裝與測試龍頭等。他提醒投資人，台股今年已上演三次大怒神，包含AI估值及去槓桿、民主黨勝選、輝達事件，投資仍要具備風險意識，做好資金控管。